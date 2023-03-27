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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ВБ ждет снижения "предела скорости" мировой экономики к 2030 году до минимума за 30 лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Предел скорости" мировой экономики - максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию - к 2030 году упадет до самого низкого значения за тридцать лет, прогнозирует Всемирный банк.

Для повышения производительности труда и предложения рабочей силы, увеличения объема инвестиций и торговли, а также использования потенциала сектора услуг необходимо проводить амбициозную политику, говорится в докладе "Ухудшение перспектив долгосрочного роста: тенденции, ожидания и политика". В нем содержится первая комплексная оценка долгосрочных потенциальных темпов роста производства после пандемии COVID-19 и российской спецоперации на Украине.

Почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание в течение последних трех десятилетий, теряют силу, отмечают авторы исследования. В результате в период 2022-2030 годов средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год. Столь же резкое снижение произойдет и в странах с развивающейся экономикой: темпы подъема замедлятся с 6% в 2000-2010 годах до 4% в оставшуюся часть этого десятилетия. В случае глобального финансового кризиса или рецессии, это торможение будет гораздо более глубоким.

"Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие, - полагает главный экономист и старший вице-президент ВБ по вопросам экономики развития Индермит Гилл. - Продолжающееся замедление потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата".

Однако это снижение можно обратить вспять, полагает он. "Предельную скорость мировой экономики можно повысить - с помощью политики, которая поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции", - считает эксперт.

Анализ показывает, что потенциальные темпы роста ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта (до среднегодовых темпов в 2,9%), если государства примут устойчивую, ориентированную на рост политику.

"Рецессии, как правило, приводят к снижению потенциала роста, - отметила один из ведущих авторов доклада Франциска Онсорге. - Системные банковские кризисы наносят более значительный немедленный ущерб, чем рецессии, однако их воздействие со временем ослабевает".

Около половины ожидаемого замедления потенциальных темпов роста ВВП в период до 2030 года будет обусловлено изменением демографической ситуации, включая сокращение численности населения трудоспособного возраста и снижение экономической активности населения по мере его старения. Между тем к некоторых регионах, таких как Южная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, повышение уровня экономической активности женщин до среднего уровня для всех развивающихся стран способно ускорить ежегодные темпы потенциального роста ВВП на 1,2 процентного пункта в 2022-2030 годах, отмечается в обзоре.

Всемирный банк Украина Индермит Гилл Франциска Онсорге
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