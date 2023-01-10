Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что российская экономика сократится на 3,3% в 2023 году после падения на 3,5% в 2022 году. В июне ожидалось снижение российского ВВП на 2% в 2023 году.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции. Согласно новому прогнозу ВБ, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%. В июне 2022 года прогнозировался рост на 3%.

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