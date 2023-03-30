Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,8%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале и стали минимальными с апреля прошлого года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали еще более резкое замедление инфляции в уходящем месяце, до 7,5%.

Между тем в помесячном выражении потребительские цены выросли на 1,1%. Эксперты ожидали подъема на 0,8% после февральского повышения на 1%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 7,4% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении. В феврале их повышение составило 8,7% и 0,8% соответственно.

Стоимость продуктов питания в Германии в марте выросла на 22,3% в годовом выражении после повышения на 21,8% в феврале, тем временем рост цен на энергоносители резко замедлился и составил 3,5% против 19,1% месяцем ранее. Стоимость услуг поднялась на 4,8% (в феврале - на 4,7%).

Окончательные данные о мартовской инфляции будут обнародованы 13 апреля.