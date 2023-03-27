Рынки акций Европы выросли вслед за подъемом банковского сектора

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы начали неделю на позитивной ноте благодаря надеждам на завершение банковского кризиса.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 1,05% и достиг 444,72 пункта. В число локомотивов подъема вошли акции автомобильных компаний и представителей здравоохранения, сообщает Trading Economcis.

Британский индикатор FTSE 100 и французский САС 40 увеличились на 0,9%, германский DAX - на 1,1%, итальянский FTSE MIB - на 1,2%, испанский IBEX 35 - на 1,3%.

Американская Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) достигла соглашения о продаже активов и депозитов Silicon Valley Bank американскому банку First-Citizens Bank. Инвесторы надеются, что быстрая передача активов закрывшегося в начале марта банка новому владельцу ознаменует конец неопределенности в банковском секторе и волатильности на мировых финансовых рынках

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти США рассматривают возможность расширения экстренной кредитной линии для банков, чтобы предоставить им больше времени для укрепления балансов.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, поднялся в марте до максимальных за год 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали снижения в среднем до 90 пунктов.

Акции Deutsche Bank взлетели в цене на 6,2%, став лидером роста среди компонентов индекса DAX.

Бумаги других банков также подрожали: Commerzbank - на 3,8%, Raiffeisen Bank International - на 1,4%, UBS - на 1,1%, Societe Generale - на 0,3%, BNP Paribas - на 2,6%, Credit Agricole - на 0,9%, Barclays Plc - на 2,3%, Banco de Sabadell - на 1,5%, NatWest - на 0,5%, UniCredit - на 1,2%, BBVA - на 2%, Banco BPM - на 1%, Bankinter - на 0,6%, Banco Santander - на 2,2%, Intesa Sanpaolo - на 0,4%.

Акции Novartis подскочили в цене на 7,7% и возглавили список лидеров роста в индексе Stoxx 600. Швейцарская фармкомпания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний препарата против рака груди Kisqali.

Кроме того, выросли котировки бумаг автопроизводителей, включая Renault - на 3%, Porsche - на 2,9%, Daimlet Truck - на 2,8%, Mercedes-Benz - на 2,6%, Stellantis - на 2%. Эксперты HSBC улучшили рекомендацию для акций французской Renault до "покупать" с "держать".

Цена бумаг нефтепроизводителей BP Plc, TotalEnergies и Shell увеличилась на 2,1%, 0,6% и 1,5% соответственно.

Наиболее существенное падение в Stoxx 600 продемонстрировали бумаги французского оператора геронтологических центров Orpea Group - на 9,8%. Французский суд инициировал процедуру защиты компании от банкротства и назначил внешних управляющих.

Между тем Bloomberg отмечает, что риски для банков существуют уже давно, и они появились еще задолго до последних банкротств. Аналитики опасаются, что ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками приведет к снижению кредитной активности, а также вынудит банки наращивать резервы на возможные потери по "безнадежным" долгам.

По расчетам агентства, за последний месяц акции австрийского BAWAG упали на 27,6%, Deutsche Bank - на 26,5%, Societe Generale - на 24,9%, Virgin Money UK - на 24%, Barclays - на 22,2%, Standard Chartered - на 22%, Nordea Bank - на 21%, BNP Paribas - на 20,8%, Bankinter - на 20,5%, Svenska Handelsbanken - на 20,4%, Banco de Sabadell и ING - на 20,3%, Swedbank - на 19,4%, Commerzbank - на 19,1%.