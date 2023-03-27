First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) достигла соглашения о продаже всех активов и депозитов Silicon Valley Bridge Bank американскому банку First-Citizens Bank & Trust Company, говорится в сообщении FDIC.
Silicon Valley Bridge Bank - созданный FDIC банк-санатор, которому достались активы и депозиты закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank.
В понедельник, 27 марта, все 17 отделений Silicon Valley Bridge Bank начнут работу в составе First-Citizens Bank & Trust.