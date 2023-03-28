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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ОСК подготовила документы для докапитализации в целях решения проблемы долгов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) подала документы для проведения программы финансового оздоровления. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Там есть все расчеты, которые прошли экспертизу. Дальше будет приниматься решение на уровне комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства Денис Мантуров", - сказал он.

"Докапитализация нужна для того, чтобы ОСК как корпорация в целом, и многочисленные верфи, которые в нее входят, могли эффективно строить широкую линейку гражданских судов и военных кораблей, и могли при этом позволить себе привлекать банковские средства на модернизацию мощностей, - необходимо оказать финансовую поддержку, которая позволит разобраться с теми долгами, которые появились у корпорации", - пояснил Евтухов, добавив, что "соответствующее решение будет принято комиссией и руководством страны".

В августе 2022 года на совещании по развитию судостроительной отрасли президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу "Объединенной судостроительной корпорации" Алексея Рахманова за заключение убыточных контрактов. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров тогда сообщал, что до декабря 2022 года планируется провести финансовый аудит накопленной задолженности "Объединенной судостроительной корпорации" в сегменте гражданского судостроения.

ОСК Объединенная судостроительная корпорация Минпромторг
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