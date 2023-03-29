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Нефть умеренно дорожает на сигналах снижения запасов в США

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут третью сессию подряд на данных о сокращении запасов топлива в США и смягчения опасений по поводу кризиса в банковской сфере, пишет MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $78,83 за баррель, что на $0,18 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,53 (0,7%), до $78,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,64 за баррель, что на $0,44 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $0,39 (0,5%), до $73,2 за баррель.

"Участники рынка пытались оценить, какой эффект крах Silicon Valley Bank и слияние Credit Suisse и UBS окажут на рынок в целом, - написал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Однако эффект может оказаться положительным, поскольку банковский кризис может заставить центробанки мира замедлить темпы повышения ставок".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Росту цен на нефть также поспособствовало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Brent WTI США
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