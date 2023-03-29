Серджио Эрмотти вновь возглавит UBS на фоне слияния с Credit Suisse

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS AG, говорится в сообщении крупнейшего швейцарского банка.

Эрмотти вступит в должность 5 апреля. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. В настоящее время он занимает пост председателя совета директоров страховой компании Swiss Re.

Действующий глава UBS Ральф Хамерс останется в компании для плавной передачи полномочий новому руководителю.

UBS договорился о покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд) неделю назад. Сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.