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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению швейцарским банком UBS Group AG конкурирующего Credit Suisse Group AG без дополнительных условий.

"На основе проведенной проверки Еврокомиссия выяснила, что слияние не приведет к существенному ухудшению конкуренции на европейских рынках, где деятельность этих банков пересекается", - говорится в сообщении ЕК.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,34 млрд). UBS планирует закрыть эту сделку во втором квартале.

Кроме того, Еврокомиссия в четверг одобрила покупку американской коммуникационной компании ViaSat Inc. британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд. Сделка была анонсирована в конце 2021 года.

Credit Suisse UBS Еврокомиссия Inmarsat Швейцария
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