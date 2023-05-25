Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению швейцарским банком UBS Group AG конкурирующего Credit Suisse Group AG без дополнительных условий.

"На основе проведенной проверки Еврокомиссия выяснила, что слияние не приведет к существенному ухудшению конкуренции на европейских рынках, где деятельность этих банков пересекается", - говорится в сообщении ЕК.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,34 млрд). UBS планирует закрыть эту сделку во втором квартале.

Кроме того, Еврокомиссия в четверг одобрила покупку американской коммуникационной компании ViaSat Inc. британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд. Сделка была анонсирована в конце 2021 года.