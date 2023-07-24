Новость о пересмотре плана конвертации акций AMC вызвала их подорожание на 35%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. пересмотрел план, предусматривающий конвертацию привилегированных бумаг в обыкновенные акции, после отказа суда одобрить изначальный план. На этой новости акции AMC Entertainment подорожали на предварительных торгах на 35%.

Новое предложение было направлено суду штата Делавэр 22 июля, сообщил инвесторам глава AMC Entertainment Адам Арон. Детали он не раскрыл. Если суд примет это предложение, компания намерена осуществить конвертацию в самое ближайшее время, добавил Арон.

21 июля судья отказался одобрить соглашение компании с акционерами, предусматривающее увеличение общего числа обыкновенных акций. Таким образом AMC Entertainment рассчитывала привлечь средства, которые в противном случае могут закончиться в 2024 или 2025 году.