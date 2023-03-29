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Brent подорожала выше $79,3 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднялись до двухнедельных максимумов на фоне сокращения запасов в США и перебоев с поставками из Ирака, пишет MarketWatch.

К 17:38 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (на 0,85%) - до $79,32 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,78 (на 1,1%) - до $73,98 за баррель.

"Цены на нефть продолжают свое ралли, медленно приближаясь к $80 за баррель, после резкого сокращения запасов в США, новостей о начале пополнения стратегических резервов Штатами в этом году, в то время как спор между Ираком и Курдистаном продолжает бурлить", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

Brent WTI Ирак США Иракский Курдистан Минэнерго
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