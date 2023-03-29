Около половины трудоустроенных американцев имеют дополнительные источники дохода

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дополнительные источники дохода имеют около половины трудоустроенных американцев, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса компании LendingClub Corp. и сайта Pymnts.com.

Согласно исследованию, общий дополнительный доход американских потребителей может превышать $50 млрд в месяц, и значительная его часть не декларируется.

"Подавляющее большинство потребителей во время пандемии привыкли работать из-дома, - отмечается в исследовании. - Вернувшись на рабочие места, многие сохранили плавающий график и обратились к альтернативным источникам дохода".

В числе наиболее популярных дополнительных источников дохода - чаевые и продажа ненужных вещей на eBay и других онлайн-площадках. Обеспеченные американцы ищут неофициальную работу через мобильные приложения или получают пассивный доход от инвестиций или сдачи жилья в аренду. Примерно 4% респондентов зарабатывают на ставках или азартных играх.