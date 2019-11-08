Эксперты узнали, что каждый второй сотрудник в России подрабатывает на стороне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Каждый второй сотрудник российских компаний подрабатывает на стороне, выяснили эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", которые провели исследование для аналитического центра "АльфаСтрахование. Медицина".

Как указывается в пресс-релиз страховщика, опрос был проведен среди сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год). В итоге проводившие исследование специалисты выяснили, что 51% из этих работников имеет стабильную подработку на стороне. 53% подрабатывающих на стороне сообщили, что уделяют этому не менее 12 часов в неделю, каждый третий работник - более 15 часов.

При этом практически пятая часть респондентов (18%) призналась, что фриланс отнимает у них 20 часов в неделю и более. Ранее "АльфаСтрахование" приводила данные, что подрабатывал каждый четвертый россиянин.

Из подрабатывающих сотрудников 78% занимаются фрилансом из дома, 13% в обеденный перерыв в офисе, 8% на рабочем месте, но в свободное время, 1% могут сначала сделать неосновную работу, имея при этом текущие офисные задачи.

Наиболее популярными вариантами подработок (по данным опроса Работа.ру, на который ссылается "АльфаСтрахование") оказались образовательные услуги (12%), строительство (8%), ремонт, компьютерная помощь и торговля (по 7%), а также охрана.

Реже зарабатывают дополнительные деньги в медицине, грузоперевозках и гостиничном бизнесе, на ремонте одежды и услугах переводчика. При этом 40% опрошенных заявили, что не скрывают от своего основного работодателя факт подработок на стороне, а 35% по разным причинам руководству об этом не говорят.

"Несколько лет назад мы высказывали предположение, что сотрудников, занимающихся фрилансом, будет с каждым годом больше. Это подтвердилось результатами недавнего опроса. Растет число компаний, которые доверяют фрилансерам, сокращая расходы на содержание рабочего места и предоставляя сотрудникам большую свободу. В то же время подработка приносит не только дополнительный доход, но и возможность разнообразить свои будни, избежать преждевременного выгорания", - прокомментировала результаты исследования директор департамента маркетинга "Медицина" группы "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.