Дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке к 2026 году ожидается в 49 млн т

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке к концу 2025 года может составить 49 млн тонн, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании совета ДФО во Владивостоке.

"Без четкой работы приграничной инфраструктуры развитие международных экономических связей, мягко говоря, затруднительно. (. . .) Дефицит провозных мощностей к концу 2025 года планируется при сегодняшней ситуации в 49 млн тонн", - сказал он.

29 марта Трутнев побывал на пункте пропуска Краскино (Приморский край) - Хуньчунь (КНР), сроки ввода которого неоднократно переносились. Теперь актуальный срок ввода - к ноябрю 2024 года.

"С одной стороны, там хоть что-то началось делаться, стройка идет, построена одна дополнительная полоса. (. . .) строится новый пункт пропуска, обещают его построить в 2024 году к ноябрю. Правда, хочу сказать, что и в 2019 году обещали его построить. (. . .) Надеюсь, (новое обещание - ИФ) будет выполнено", - сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году объем перевозок РЖД через железнодорожные пункты пропуска и порты в Китай составил 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 года.