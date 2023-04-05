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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

ФАС предложила субсидировать уголь и мазут для Дальнего Востока по примеру нефтепродуктов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ФАС России предлагает субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток для того, чтобы избежать роста цен. Об этом заявил замруководителя ведомства Виталий Королев в ходе организованной газетой "Ведомости" конференции "Российская энергетика: новые грани развития".

"В качестве предложения, как можно было бы сдержать изменения цены, мы предлагаем применить механизм, аналогичный механизму поставки нефтепродуктов, дизельного топлива на Дальний Восток", - сказал Королев.

Это инициатива ФАС, сказал Королев журналистам позже в кулуарах конференции.

"Мы видим, что механизм, который использовался для нефтепродуктов, сработал и дал свой эффект. Мы рассчитываем, что если потребуется сдерживать цены на Дальнем Востоке, то он тоже мог бы быть использован", - сказал он.

Королев подчеркнул, что речь идет только о внутреннем рынке. Причем это могут быть целевые перевозки угля и мазута именно для тепловых электростанций. "Не вообще всем", - отметил чиновник.

Размер поддержки надо просчитывать, добавил Королев.

ФАС Дальний Восток
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