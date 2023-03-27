РЖД в I квартале планируют перевезти в восточном направлении почти 72 млн тонн грузов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в I квартале 2023 г. планирует погрузить в восточном направлении почти 72 млн тонн, сообщил первый замглавы компании Сергей Кобзев в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог в Совете Федерации.

"По итогам января-февраля (2023 г. - ИФ) на восток погружено 46 млн тонн грузов с ростом на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт - вывезено всех грузов 24 млн тонн (+9,3%). При этом отмечаем рост угля (+4,3%), контейнеров (рост в 1,5 раза), экспорт нефтяных грузов сохранен на уровне прошлого года с небольшим приростом в 0,3%. По итогам I квартала (2023 г. - ИФ) мы ожидаем также сохранения этих указанных тенденций примерно в тех же процентных соотношениях с приростом. Общая погрузка прогнозируется на восток 71,9 млн тонн", - сообщил Кобзев.

По словам топ-менеджера, примерно в течение двух лет по II этапу развития Восточного полигона РЖД совместно с Главгосэкспертизой была проведена работа по полной актуализации стоимости всех создаваемых объектов. "В результате стоимость объектов II этапа составила 894 млрд руб. - это в ценах четвертого квартала 2021 г. Исходя из этого предварительная прогнозная стоимость реализации всего инвестиционного проекта составит ориентировочно 1 трлн 82 млрд руб., и в настоящее время эта работа практически завершена с точки зрения документационного проектно-сметного обеспечения этой стройки", - сказал он.

В результате реализации этого проекта будет построено 1,380 тыс. км главных путей, 29 разъездов, проведена реконструкция 29 станций, также планируется выполнить строительство обхода участков Шкотово-Смоляниново в районе Владивостока, электрифицировать участок Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре - Ванино общей протяженностью 820 км и выполнить усиление устройств тягового электроснабжения участков Транссиба и БАМа, которые сегодня электрифицированы. Также будет построен путь необщего пользования в морской порт Суходол, сообщил он.

Объем перевозок по Восточному полигону в 2022 г. составил 148,8 млн тонн. "В этом году мы прогнозируем выйти на цифру около 160 млн тонн, с учетом того как будут пускаться объекты. Мы чуть раньше сейчас идем, у нас есть вероятность, что эти объемы будут чуть-чуть увеличены", - сказал Кобзев.

По итогам прошлого года провозные мощности Восточного полигона составили 158 млн тонн, по итогам этого года эта цифра составит 173 млн тонн, добавил он.

Относительно электроснабжения Восточного полигона замначальника департамента капстроительства РЖД Андрей Макаров сообщил, что этот вопрос синхронизирован с "Россетями".

"У нас календарный график полностью с "Россетями" увязан, а с точки зрения внешних мощностей мы движемся полностью синхронно. Недавнее совещание, которое руководители "Россетей" и РЖД проводили на нашей площадке, как раз еще раз это подтвердило. Мы говорим, что, как и в первом этапе у нас полностью синхронно идет со стороны энергетиков все, что нужно нам по дополнительным мощностям", - сказал он.