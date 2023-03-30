Brent подешевела до $78,04 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок продолжают снижение в четверг. На торгах в среду они сначала росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году.

Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

К 7:57 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (на 0,31%), до $78,04 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,37 (на 0,5%) - до $78,28 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,21 (на 0,29%), до $72,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,23 (на 0,3%) - до $72,97 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тысяч баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

"Сочетание более высокой активности НПЗ, снижения импорта и продолжающегося роста экспорта привело к значительному сокращению запасов нефти", - отмечает ведущий нефтяной аналитик Kpler по Северной и Южной Америке Мэтт Смит.

В целом рынок нефти "полон тревог, потому что банковский кризис и проблемы с ликвидностью" остаются, полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.