Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Банк России до июля откроет доступ к данным платформы "Знай своего клиента"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России до конца I полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.

"В настоящее время мы проводим все необходимые подготовительные технико-технологические процедуры, которые бы обеспечили доступ любому желающему к такого рода информации", - сказал Ясинский.

"После того, как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка", - добавил он.

По его словам, за последние несколько месяцев банки с использованием платформы ЗСК смогли предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.

Ясинский также сообщил, что на данный момент 97% юрлиц и ИП отнесены к низкому уровню риска, 1,7% - к среднему, 1,3% - к высокому. Таким образом с конца 2022 года количество клиентов в зоне низкого риска сократилось на 1%, в зоне среднего выросло на 0,6%, высокого - увеличилось на 0,4%, следует из данных ЦБ.

Дг вч

Copyright © 1989 - 2023 Interfax

Банк России Илья Ясинский ЗСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ продлили программу льготных автокредитов

Военная операция на Украине

Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Brent подешевела до $78,04 за баррель

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

Собянин заявил, что экономика Москвы оказалась устойчива в условиях санкций

Собянин заявил, что экономика Москвы оказалась устойчива в условиях санкций

Доля карт "Мир" в общем объеме карточных операций в России выросла до 41%

Доля карт "Мир" в общем объеме карточных операций в России выросла до 41%

Безработица в России в феврале вновь обновила исторический минимум

Убыток ЦБ в 2022 году взлетел почти в 30 раз

Viterra вслед за Cargill собирается прекратить экспорт российского зерна

Viterra вслед за Cargill собирается прекратить экспорт российского зерна

Около половины трудоустроенных американцев имеют дополнительные источники дохода

Около половины трудоустроенных американцев имеют дополнительные источники дохода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });