Банк России до июля откроет доступ к данным платформы "Знай своего клиента"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России до конца I полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.

"В настоящее время мы проводим все необходимые подготовительные технико-технологические процедуры, которые бы обеспечили доступ любому желающему к такого рода информации", - сказал Ясинский.

"После того, как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка", - добавил он.

По его словам, за последние несколько месяцев банки с использованием платформы ЗСК смогли предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.

Ясинский также сообщил, что на данный момент 97% юрлиц и ИП отнесены к низкому уровню риска, 1,7% - к среднему, 1,3% - к высокому. Таким образом с конца 2022 года количество клиентов в зоне низкого риска сократилось на 1%, в зоне среднего выросло на 0,6%, высокого - увеличилось на 0,4%, следует из данных ЦБ.

Дг вч

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