ЦБ хочет распространить на физлиц действие платформы "Знай своего клиента"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в перспективе хочет распространить на физических лиц действие платформы "Знай своего клиента" после того, как обкатает ее на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

ЦБ РФ с 2019 года разрабатывает платформу "Знай своего клиента" (ЗСК), которой банки будут пользоваться при оценке рисков своих клиентов.

Законопроект (N 1116371-7) по созданию платформы ЗСК был одобрен Госдумой в первом чтении в июне этого года.

Как ожидается, ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий. Параллельно документ обязует банки ввести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий. При отнесении компании к группе высокого риска клиенту могут запретить ряд операций и, наоборот, при отнесении к низкой степени риска нельзя отказать в переводе средств, открытии счетов. Градация по степени риска будет вестись с учетом установленных ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом критериев.

"Не уверен, хотел бы я оказаться в поле зрения комплаенса Альфа-банка или Сбербанка, хотя расчеты провожу исключительно в безналичной форме платежной картой, которую мне выдал работодатель. Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо - уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами. Поэтому, естественно, после того, как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатываем ее (я думаю, что на это, может, уйдет год-полтора года), после чего будем рассматривать вопрос о том, чтобы распространить ее действие и на физических лиц", - сказал Ясинский в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Ясинский рассказал, что ЦБ планирует в декабре протестировать платформу на 30 банках и в течение второго квартала 2022 года масштабировать ее работу на все кредитные организации. Полноценный запуск платформы намечен на 1 июля 2022 года.

Позднее в беседе с журналистами Ясинский уточнил, что в отношении физлиц платформа будет работать так же, как и в отношении ИП. Он также отметил, что при сборе данных о физлицах есть технический нюанс. "У физлиц в отличие от юрлиц и ИП нет универсального идентификатора, что не дает возможности в режиме реального времени анализировать платежную историю", - сказал Ясинский.