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ЦБ рекомендует банкам при резервировании учитывать отнесение клиента в "красную" группу риска

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам при формировании резервов учитывать нахождение заемщика в высокой группе риска вовлеченности в совершение подозрительных операций. Об этом говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой, опубликованном на сайте регулятора.

В частности, банкам рекомендуется предусмотреть во внутренних документах в качестве иного дополнительного обстоятельства, свидетельствующего о возможном отсутствии реальной деятельности заемщика, информацию ЦБ об отнесении юрлиц (за исключением кредитных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления) к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, доводимую Банком России до сведения кредитных организаций.

При наличии информации об отнесении заемщика к "красной" группе риска банкам рекомендовано классифицировать ссуды не выше, чем в третью категорию качества с расчетным резервом в размере не менее 50%.

Решение о том, что заемщиком осуществляется реальная деятельность, рекомендуется принимать уполномоченным органом управления банка только после оценки всех обстоятельств, которые свидетельствуют о возможном отсутствии у него реальной деятельности.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий) а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

Платформа ЗСК располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц она не оценивает. По оценке регулятора, к "зеленой" группе относится около 99% компаний, к "желтой" - 0,3%, в "красную" группу включено 0,7%.

Банк России Ольга Полякова
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