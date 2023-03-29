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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05%, годовая замедлилась до таргета в 4%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен с резким разгоном в первой половине марта 2022 года и последующим некоторым замедлением во второй половине марта, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 27 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 марта замедлилась до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 4,30%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Таким образом, годовая инфляция замедлилась до таргета в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда она также равнялась 4,0%, но уже с ноября 2020 года неизменно превышала таргет с пиком в апреле 2022 года в 17,8%).

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому годовая инфляция при текущей динамике к концу марта текущего года может замедлиться в район 3,3-3,4%.

В апреле 2022 года инфляция составила также относительно высокие 1,56%, поэтому в апреле текущего года годовая инфляция с большой вероятностью опустится ниже 3% и приблизится к 2%, но затем с мая возможно начнет расти уже на фоне низкой базы прошлого года (в мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%).

Цены на плодоовощную продукцию после четырех недель снижения на неделе с 21 по 27 марта выросли на 1,0%. В том числе цены на огурцы выросли на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на 0,7%, яблоки - на 0,5%, лук - на 0,2%. В то же время цены на свеклу снизились на 0,8%, картофель - на 0,7%, капусту - на 0,3%.

Выросли также с 21 по 27 марта цены на куриные яйца - на 0,8%, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,5%, вареную колбасу, сахарный песок, рис - на 0,4%.

Одновременно снизились за неделю цены на гречневую крупу - на 1,1%, мясо кур, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,4%, молоко стерилизованное - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров снизились цены на телевизоры - на 1,4%, плиты ДСП - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась с 21 по 27 марта на 3,1% (с 14 по 20 марта увеличилась на 6,6%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Росстат
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