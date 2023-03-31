"Казаньоргсинтез" подал иск к Siemens на 9,5 млрд рублей

Компания требует вернуть аванс на строительство энергоблока

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление к Siemens Energy и ООО "Нефтегаз и энергетика" (Москва, до июня 2022 года - ООО "Сименс энергетика") о взыскании 9,5 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 30 марта. Соответчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka.

"Казаньоргсинтез" требует вернуть неотработанную часть аванса на строительство для нужд химзавода парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250), а также принять в отношении ответчиков обеспечительные меры, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Также "Казаньоргсинтез" рассматривает возможность подачи в суд заявления о взыскании убытков.

Enka в заявлении "Казаньоргсинтеза" выступает как солидарный ответчик, в том числе в связи с тем, что Siemens Energy отказывается от участия в проектах, а также активно реализует имеющееся у него в России имущество, пояснил представитель химзавода.

Ранее сообщалось, что ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что из-за санкций ЕС отказывается от исполнения обязательств, после чего все работы на объекте были остановлены.

"Казаньоргсинтез" считает отказ Siemens от выполнения работ необоснованным и нарушающим условия договора.

До подачи иска о возврате неотработанной части аванса "Казаньоргсинтез" обращался в феврале 2023 года в Арбитражный суд Татарстана с просьбой в качестве предварительных обеспечительных мер наложить арест и запретить регистрационные действия в отношении доли Siemens Energy в уставном капитале ООО "Нефтегаз и энергетика", арестовать денежные средства на сумму 1,6 млрд рублей на счетах "Нефтегаза и энергетики" в Райффайзенбанке и Юникредит банке, а также запретить регистрационные действия в отношении принадлежащих ООО транспортных средств. В отношении Enka "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить регистрационные действия с двумя объектами коммерческой недвижимости в Москве: бизнес-центрами "Павелецкая плаза" и "Дом Чаплыгина".

Суд в феврале отказал "Казаньоргсинтезу" в предварительном обеспечении. В отказном определении суда говорилось, что обращение "Казаньоргсинтеза" было мотивировано намерением предприятия подать исковое заявление к ответчикам о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей), предоставленного ранее по договору о строительстве ПГУ-250, где "Нефтегаз и энергетика" выступал генподрядчиком, а Enka - субподрядчиком.

В октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" и ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) (предприятия приобретены "СИБУРом" у "ТАИФа" в октябре 2021 года) и Siemens заключили контракты на общую сумму 290 млн евро, в том числе на строительство для "Казаньоргсинтеза" ПГУ-250 и сервисное обслуживание в течение 13 лет газотурбинных установок как на "Казаньоргсинтезе", так и на НКНХ, где Siemens тогда строил тепловую электростанцию мощностью 495 МВт.

В феврале 2021 года Deutsche Bank AG сообщил, что немецкие банки предоставят "Казаньоргсинтезу" синдицированный кредит на 147 млн евро для финансирования строительства "под ключ" парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250) на площадке предприятия в Казани. Сам Deutsche Bank выступил организатором сделки.

НКНХ запустил тепловую электростанцию с газотурбинной установкой на 495 МВт (ПГУ-ТЭС, Лемаевская ПГУ) в 2022 году. В настоящее время электростанция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в промышленную эксплуатацию пока не введена.

В октябре 2021 года "СИБУР" приобрел в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов группы "ТАИФ" "Казаньоргсинтез", НКНХ и энергокомпанию АО "ТГК-16" с филиалами в Казани и Нижнекамске: Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ.

В ноябре 2022 года стало известно, что "СИБУР" изучает возможность продажи ТГК-16 как непрофильного актива.