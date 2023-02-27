Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Казаньоргсинтез" требует от Siemens вернуть 9,1 млрд руб. аванса из-за непостроенного объекта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") готовит исковое заявление к Siemens Energy о возврате неотработанной части аванса на сумму 9,1 млрд рублей по проекту строительства для нужд химзавода парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам картотеки, 21 февраля "Казаньоргсинтез" обратился в Арбитражный суд Татарстана с просьбой принять в соответствии со ст. 99 АПК РФ предварительные обеспечительные меры в отношении Siemens Energy, ООО "Нефтегаз и энергетика" (Москва, до июня 2022 года - ООО "Сименс энергетика") и турецкого инжинирингового холдинга Enka для защиты имущественных интересов компании до подачи иска. 22 февраля суд отказал "Казаньоргсинтезу" в предварительном обеспечении.

В отказном определении суда говорится, что обращение "Казаньоргсинтеза" было мотивировано намерением предприятия подать исковое заявление к ответчикам о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей), предоставленного ранее по договору о строительстве ПГУ-250, где "Нефтегаз и энергетика" выступал генподрядчиком, а Enka - субподрядчиком.

ЭкономикаSiemens Energy планирует до конца года завершить процесс выхода из активов в РоссииSiemens Energy планирует до конца года завершить процесс выхода из активов в РоссииЧитать подробнее

В своем обращении о предварительном обеспечении будущего иска "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить регистрационные действия в отношении доли Siemens Energy в уставном капитале ООО "Нефтегаз и энергетика", арестовать денежные средства на сумму 1,6 млрд рублей на счетах "Нефтегаза и энергетики" в Райффайзенбанке и Юникредит банке, а также запретить регистрационные действия в отношении принадлежащих ООО транспортных средств. В отношении Enka "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить регистрационные действия с двумя объектами коммерческой недвижимости в Москве: бизнес-центрами "Павелецкая плаза" и "Дом Чаплыгина".

По условиям контракта, ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Казаньоргсинтеза".

Ранее о выходе Siemens из проекта строительства ПГУ-250 химзавод не сообщал.

"Предприятие считает данный отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора и требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ. Предприятие также в последующем, возможно, заявит требование о взыскании убытков", - сказал "Интерфаксу" представитель "Казаньоргсинтеза".

"Enka в заявлении "Казаньоргсинтеза" выступает как солидарный ответчик, на имущество которого запрашивается арест, в том числе в связи с тем, что Siemens Energy уже отказывается от участия в проектах, а также активно реализует имеющееся у него на территории Российской Федерации имущество", - пояснил он.

По информации пресс-службы "Казаньоргсинтеза", наложение возможных будущих обеспечительных мер в рамках иска не повлечет неблагоприятных последствий для операционной деятельности Siemens Energy и Enka, поскольку ответчики смогут пользоваться своим имуществом, в том числе, для извлечения выгоды.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" и ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) (предприятия приобретены "СИБУРом" у "ТАИФа" в октябре 2021 года) и Siemens заключили контракты на общую сумму 290 млн евро, в том числе на строительство для "Казаньоргсинтеза" ПГУ-250 и сервисное обслуживание в течение 13 лет газотурбинных установок как на "Казаньоргсинтезе", так и на НКНХ, где Siemens тогда строил тепловую электростанцию мощностью 495 МВт.

В феврале 2021 года Deutsche Bank AG сообщил, что немецкие банки предоставят "Казаньоргсинтезу" синдицированный кредит на 147 млн евро для финансирования строительства "под ключ" парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250) на площадке предприятия в Казани. Сам Deutsche Bank выступил организатором сделки.

НКНХ запустил тепловую электростанцию с газотурбинной установкой на 495 МВт (ПГУ-ТЭС, Лемаевская ПГУ) в 2022 году. В настоящее время электростанция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в промышленную эксплуатацию пока не введена.

В октябре 2021 года "СИБУР" приобрел в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов группы "ТАИФ" "Казаньоргсинтез", НКНХ и энергокомпанию АО "ТГК-16" с филиалами в Казани и Нижнекамске: Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ.

В ноябре 2022 года стало известно, что "СИБУР" изучает возможность продажи ТГК-16 как непрофильного актива.

Казаньоргсинтез СИБУР Siemens Enka
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

Минфин РФ заявил, что санкции против ФНБ не отразятся на доступности средств из него

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Канада ввела новые санкции против России

Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });