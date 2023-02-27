"Казаньоргсинтез" требует от Siemens вернуть 9,1 млрд руб. аванса из-за непостроенного объекта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") готовит исковое заявление к Siemens Energy о возврате неотработанной части аванса на сумму 9,1 млрд рублей по проекту строительства для нужд химзавода парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам картотеки, 21 февраля "Казаньоргсинтез" обратился в Арбитражный суд Татарстана с просьбой принять в соответствии со ст. 99 АПК РФ предварительные обеспечительные меры в отношении Siemens Energy, ООО "Нефтегаз и энергетика" (Москва, до июня 2022 года - ООО "Сименс энергетика") и турецкого инжинирингового холдинга Enka для защиты имущественных интересов компании до подачи иска. 22 февраля суд отказал "Казаньоргсинтезу" в предварительном обеспечении.

В отказном определении суда говорится, что обращение "Казаньоргсинтеза" было мотивировано намерением предприятия подать исковое заявление к ответчикам о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей), предоставленного ранее по договору о строительстве ПГУ-250, где "Нефтегаз и энергетика" выступал генподрядчиком, а Enka - субподрядчиком.

В своем обращении о предварительном обеспечении будущего иска "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить регистрационные действия в отношении доли Siemens Energy в уставном капитале ООО "Нефтегаз и энергетика", арестовать денежные средства на сумму 1,6 млрд рублей на счетах "Нефтегаза и энергетики" в Райффайзенбанке и Юникредит банке, а также запретить регистрационные действия в отношении принадлежащих ООО транспортных средств. В отношении Enka "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить регистрационные действия с двумя объектами коммерческой недвижимости в Москве: бизнес-центрами "Павелецкая плаза" и "Дом Чаплыгина".

По условиям контракта, ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Казаньоргсинтеза".

Ранее о выходе Siemens из проекта строительства ПГУ-250 химзавод не сообщал.

"Предприятие считает данный отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора и требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ. Предприятие также в последующем, возможно, заявит требование о взыскании убытков", - сказал "Интерфаксу" представитель "Казаньоргсинтеза".

"Enka в заявлении "Казаньоргсинтеза" выступает как солидарный ответчик, на имущество которого запрашивается арест, в том числе в связи с тем, что Siemens Energy уже отказывается от участия в проектах, а также активно реализует имеющееся у него на территории Российской Федерации имущество", - пояснил он.

По информации пресс-службы "Казаньоргсинтеза", наложение возможных будущих обеспечительных мер в рамках иска не повлечет неблагоприятных последствий для операционной деятельности Siemens Energy и Enka, поскольку ответчики смогут пользоваться своим имуществом, в том числе, для извлечения выгоды.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" и ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) (предприятия приобретены "СИБУРом" у "ТАИФа" в октябре 2021 года) и Siemens заключили контракты на общую сумму 290 млн евро, в том числе на строительство для "Казаньоргсинтеза" ПГУ-250 и сервисное обслуживание в течение 13 лет газотурбинных установок как на "Казаньоргсинтезе", так и на НКНХ, где Siemens тогда строил тепловую электростанцию мощностью 495 МВт.

В феврале 2021 года Deutsche Bank AG сообщил, что немецкие банки предоставят "Казаньоргсинтезу" синдицированный кредит на 147 млн евро для финансирования строительства "под ключ" парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250) на площадке предприятия в Казани. Сам Deutsche Bank выступил организатором сделки.

НКНХ запустил тепловую электростанцию с газотурбинной установкой на 495 МВт (ПГУ-ТЭС, Лемаевская ПГУ) в 2022 году. В настоящее время электростанция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в промышленную эксплуатацию пока не введена.

В октябре 2021 года "СИБУР" приобрел в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов группы "ТАИФ" "Казаньоргсинтез", НКНХ и энергокомпанию АО "ТГК-16" с филиалами в Казани и Нижнекамске: Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ.

В ноябре 2022 года стало известно, что "СИБУР" изучает возможность продажи ТГК-16 как непрофильного актива.