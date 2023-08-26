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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана принял отказ ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") от исковых требований о взыскании с Siemens Energy 9,5 млрд рублей - неотработанной части аванса в размере 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей) на строительство энергоустановки химзавода и процентов за пользование этими средствами.

Соответствующее определение принято судом 23 августа, резолютивная часть документа опубликована в субботу.

Экономика"Казаньоргсинтез" подал иск к Siemens на 9,5 млрд рублейЧитать подробнее

По ходатайству химзавода суд также произвел замену истца с "Казаньоргсинтеза" на турецкий инжиниринговый холдинг Enka, ранее выступавший соответчиком, и снизил до 34,3 млн евро и 1,3 млрд рублей размер требований к оставшемуся ответчику - ООО "Нефтегаз и энергетика" (Москва, до июня 2022 года - ООО "Сименс энергетика").

Затем суд по ходатайству Enka, поданному турецкой компанией уже в качестве нового истца, оставил иск к российской "дочке" Siemens без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство парогазовой установки ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт (Лушниковская ПГУ) "Казаньоргсинтез" и Siemens заключили в октябре 2019 года вместе с соглашениями на сервисное обслуживание в течение 13 лет этого объекта.

ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомил, что из-за санкций ЕС, введенных после начала российской военной операции на Украине, отказывается от исполнения обязательств. После этого все работы на объекте были остановлены.

В марте 2023 года "Казаньоргсинтез" подал в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление к Siemens Energy и ООО "Нефтегаз и энергетика" на 9,5 млрд рублей о взыскании неотработанной части аванса на строительство ПГУ-250. Соответчиком выступил турецкий инжиниринговый холдинг Enka, участвовавший в строительстве энергоустановки в качестве субподрядчика. Также "Казаньоргсинтез" просил в качестве обеспечительной меры арестовать имущество Siemens и Enka в РФ, но суд отказался удовлетворять это ходатайство.

Из опубликованной в апреле 2023 года отчетности "Нефтегаз и энергетики" стало известно, что "Казаньоргсинтез" и Siemens Energy рассматривают возможность внесудебного урегулирования ситуации со строительством энергоустановки ПГУ-250.

Siemens Казаньоргсинтез СИБУР Татарстан
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