Аэрокосмическая Virgin Orbit приостанавливает деятельность и увольняет до 90% персонала

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit Holdings Inc. приостанавливает деятельность и сокращает почти всех сотрудников после неудачных попыток привлечь финансирование.

"У нас нет выбора, кроме как немедленно пойти на масштабные, чрезвычайно болезненные перемены", - сказал гендиректор Дэн Харт в четверг на общекорпоративном собрании, аудиозапись которого оказалась в распоряжении CNBC. Как сообщает телеканал, глава компании с трудом сдерживал эмоции.

По словам Харта, Virgin Orbit уволит около 90% человек и в обозримом будущем не будет вести бизнес. На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) компания сообщала о сокращении 675 сотрудников, или примерно 85% штата. Часть персонала может перейти в "сестринскую" Virgin Galactic.

Virgin Orbit искала источники финансирования на протяжении нескольких месяцев. Мажоритарный акционер британец Ричард Брэнсон отказался вливать дополнительные средства в ее капитал.

Ранее Virgin Orbit обратилась к компаниям, специализирующимся на вопросах банкротства, и попросила их разработать план на тот случай, если ей не удастся найти покупателя или инвестора. При банкротстве преимущественное право на ее активы будет иметь Брэнсон, поскольку инвестиционное подразделение его Virgin Group предоставило ей заемный капитал на сумму $60 млн.

Капитализация Virgin Orbit на предварительных торгах в пятницу уменьшается вдвое. По итогам торгов накануне котировки ее акций упали на 16%.