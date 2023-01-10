Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Фото: Hugh R Hastings/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Котировки акций Virgin Orbit Holdings Inc. рухнули на 23,8% на дополнительных торгах на бирже Nasdaq во вторник.

Калифорнийская аэрокосмическая компания осуществила запуск на орбиту ракеты LauncherOne системы воздушного старта, однако та не смогла выйти на орбиту. "Возникла проблема, которая помешала нам достичь орбиты, - говорится в сообщении Virgin Orbit. - Мы оцениваем информацию".

Двухступенчатая ракета длиной 21 м была сброшена на высоте примерно 11,5 километров с модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl над Атлантикой, после чего на ней включился двигатель. Однако вслед за отделением первой ступени ракета не смогла выйти на штатную орбиту с группой мини-спутников на борту.

Самолет вылетел с аэродрома Ньюки-Корнуолл на юго-западе Англии, на котором был создан космопорт Spaceport Cornwall.

В рамках миссии, получившей название Start Me Up, ракета должна была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Ракета-носитель LauncherOne крепится под левым крылом самолета Boeing 747, после воздушного старта она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 500 кг полезной нагрузки.

В мае 2020 года первый демонстрационный запуск LauncherOne окончился неудачей. После отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в Тихий океан. Первое успешное демонстрационное испытание LauncherOne компании Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, было осуществлено в январе 2021 года. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич (штат Калифорния).

Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году. В компании отмечают, что такой способ вывода в космос небольших спутников значительно дешевле обычных ракетных пусков. Ракета LauncherOne использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость проекта достаточно невысокой.

Virgin Orbit ранее сообщала, что в перспективе регулярные запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

Всего было проведено четыре успешных запуска ракеты производства Virgin Orbit. До сих пор старты проводились с космодрома в Мохаве в Калифорнии. В общей сложности с помощью системы воздушного старта компания вывела на орбиту 33 мини-спутника.