Аэрокосмическая компания Брэнсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit Holdings Inc. подала заявление о банкротстве в суд штата Делавэр в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, сообщает MarketWatch.

Virgin Orbit намерена использовать процедуру банкротства для максимизации стоимости бизнеса и активов в период поиска покупателя.

Венчурная компания Virgin Investments Limited обязалась предоставить Virgin Orbit финансирование в размере $31,6 млн по модели должника во владении. Такое финансирование позволяет продолжать оплачивать повседневные расходы и оставаться во владении бизнесом, находясь под защитой законодательства.

В конце марта стало известно, что Virgin Orbit прекращает деятельность и сокращает 85-90% сотрудников после неудачных попыток привлечь инвестиции и неудачного запуска ракеты в январе.

Компания искала источники финансирования на протяжении нескольких месяцев. По данным CNBC, мажоритарный акционер британец Ричард Брэнсон отказывался вливать дополнительные средства в ее капитал.

Стоимость акций Virgin Orbit на предварительных торгах во вторник уменьшается на четверть. По итогам торгов накануне котировки упали на 3%. Рыночная капитализация компании составляет $65,4 млн.