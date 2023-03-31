"Норникель" переходит на режим экономии горной техники

Потанин объяснил, что проблемы с закупкой техники - это уже не вопрос финансирования, а вопрос где достать

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" переходит на режим экономии горной техники и оборудования, заявил журналистам глава компании Владимир Потанин в Норильске, где он посетил площадку строительства "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе.

"Мы договорились больше уделять внимания таким вопросам, как бережное отношение к горной технике, другому дефицитному оборудованию. Потому что теперь это уже не вопрос финансирования, а вопрос где достать", - сказал он.

"Норильский никель" привык к тому, что он являлся премиальным покупателем любой техники. Сейчас техника приходит нерегулярно, за нее приходится бороться, в буквальном смысле выгрызать. Поэтому сейчас вопрос бережливости - это вопрос, тесно связанный с выполнением плана. Если не использовать технику бережно, то может сложиться ситуация, в которой даже при наличии финансового ресурса технику просто негде будет взять", - отметил глава ГМК.

Техника, которая заменяет недополученные западные образцы, как правило, менее эффективна, на ней сложнее добиться выполнения плановых показателей. "Но в этом и состоит устойчивость компании, чтобы такие сложности переваривать. И она их переваривает", - отметил он.

По его словам, "Норникель" закладывает в своей деятельности стандарты, которые должны работать в санкционной реальности.

"Хотя сам "Норильский никель" не является санкционным предприятием, тем не менее все последствия недружественного отношения к нашей экономике испытывает", - объяснил Потанин.

Из-за проблем с оборудованием "Норникелю", вероятно, придется отложить на 2 года реализацию проекта установки улавливателей серы на Медном заводе. Проект, видимо, будет реализован в два этапа, уточнил руководитель ГМК.

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