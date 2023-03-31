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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза

ГМК готова вернуться в Европу по окончании периода нестабильности

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Норильский никель", столкнувшись с отказами традиционных европейских клиентов, реализует все невыкупленные ими объемы продукции на рынке Юго-Восточной Азии, заявил журналистам глава компании Владимир Потанин в Норильске, где он посетил площадку строительства "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе.

Отвечая на вопрос об изменении географической структуры сбыта, Потанин заявил, что компания не окажется без рынков сбыта, несмотря на отказы европейских партнеров.

"Мы будем бороться сохранить свои позиции на этих рынках [т.е. в ЕС]. Не будем капризничать и вести себя как ссорящиеся дети в песочнице. Но все, что не будут брать наши традиционные партнеры, мы поставим на рынки Юго-Восточной Азии и в другие страны мира, используя уже подготовленные логистические цепочки", - сказал он.

"Более того, я глубоко убежден, что после того, как этот период нестабильности пройдет, у нас хватит сил вернуться на эти рынки. Хватило бы мудрости у наших партнеров отнестись к этому прагматично и к взаимной выгоде", - продолжил Потанин.

"Мы живем в странном мире. Европейцы и другие потребители очень заинтересованы в нашем металле: он качественный, логистически доступный, но в силу известных обстоятельств некоторые компании принимают решение не покупать наш металл из-за эмоциональной оценки текущей ситуации. Некоторые себе во вред отказываются даже от действующих контрактов, другие отказываются от традиционных объемов, заменяя их на другие, которые очевидно менее выгодны", - отметил он.

Как сообщалось, "Норникель" перенаправил значительную часть экспорта металлов в порт Танжер в Марокко, через который, в частности, реализуется в Азию основная часть производимой ГМК меди. Никель в основном продолжает реализовываться через порт Роттердама. Этот вариант "Норникель" разработал на случай отказа порта Роттердама от приема грузов российской компании. Ранее практически вся продукция "Норникеля" поставлялась из Мурманска на европейский рынок, где находились основные потребители.

Доля Европы в выручке компании в прошлом году снизилась до 47% с 53%. Доля Азии подросла до 31% с 27% годом ранее, а доля Америки осталась на уровне 15%, Россия и СНГ - 5%. Более серьезные изменения в структуре сбыта произойдут уже в этом году, так как в 2022 году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 г объемы; клиенты "Норникеля" выполняли свои обязанности, ведь компания не находится под санкциями.

Владимир Потанин Евросоюз Норникель Юго-Восточная Азия Танжер Роттердам
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