"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бесперебойное производство полнокомплектных автомобилей Lada с середины мая станет невозможным из-за перебоев с поставками компонентов, в связи с чем корпоративный отпуск на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" начнется на два месяца раньше запланированного - с конца мая, а не с конца июля, сообщила компания.

"Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО "АвтоВАЗ" о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года", - говорится в сообщении компании.

В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению зарплаты сотрудников, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск. Ранее он был запланирован на три недели начиная с 24 июля. Теперь он сдвигается на период с 29 мая по 19 июня.

"Данное решение дает компании необходимое время для укрепления технологического суверенитета: валидации альтернативных деталей и узлов, а также накопления их запаса для возобновления производства в последней декаде июня", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Несмотря на текущую ситуацию, в "АвтоВАЗе" пока подтверждают планы по производству в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Компания на постоянной основе работает над формированием новых логистических коридоров, реализует программу замены заблокированных к поставке компонентов. "Только за 2022 год заменено более 200 автокомпонентов и материалов. Осуществляется переход на поставщиков из РФ и дружественных государств", - добавляет компания.