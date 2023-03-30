Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бесперебойное производство полнокомплектных автомобилей Lada с середины мая станет невозможным из-за перебоев с поставками компонентов, в связи с чем корпоративный отпуск на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" начнется на два месяца раньше запланированного - с конца мая, а не с конца июля, сообщила компания.

"Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО "АвтоВАЗ" о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года", - говорится в сообщении компании.

В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению зарплаты сотрудников, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск. Ранее он был запланирован на три недели начиная с 24 июля. Теперь он сдвигается на период с 29 мая по 19 июня.

"Данное решение дает компании необходимое время для укрепления технологического суверенитета: валидации альтернативных деталей и узлов, а также накопления их запаса для возобновления производства в последней декаде июня", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Несмотря на текущую ситуацию, в "АвтоВАЗе" пока подтверждают планы по производству в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Компания на постоянной основе работает над формированием новых логистических коридоров, реализует программу замены заблокированных к поставке компонентов. "Только за 2022 год заменено более 200 автокомпонентов и материалов. Осуществляется переход на поставщиков из РФ и дружественных государств", - добавляет компания.

АвтоВАЗ Lada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в коррупции

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Лавров на следующей неделе посетит Турцию

Главой правительства ДНР предложено назначить первого вице-премьера Солнцева

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Редакция The Wall Street Journal обеспокоена задержанием своего корреспондента в России

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });