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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что произошло за день: воскресенье, 2 апреля

Гибель блогера Владлена Татарского в Петербурге, решение нескольких стран ОПЕК+ по добровольному снижению нефтедобычи, беседа Лаврова и Блинкена по телефону

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Еще 19 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Подозреваемая - неизвестная девушка, передавшая Татарскому статуэтку. В ней могло находиться взрывное устройство.

- Несколько стран ОПЕК+ с мая по конец 2023 г. добровольно снизят нефтедобычу, по подсчетам "Интерфакса", на 1,65 млн б/с. В частности, Россия продлит действие решения о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с к февралю до конца 2023 года. Саудовская Аравия дополнительно к объявленному с октября 2022 года показателю снизит добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Также собираются снизить добычу Казахстан, Оман, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир.

- Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. В МИД РФ уточнили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Обсуждалось, в частности, задержание американского журналиста Эвана Гершковича.

- В Ростовской области произошло задымление на шахте "Обуховская" в центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 199 метров. Всех шахтеров эвакуировали.

- Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1". Вторым финишировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ( Mercedes), третьим - Фернандо Алонсо (Aston Martin).

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