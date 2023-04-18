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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Группа ММК в I квартале увеличила выплавку стали на 8,1% к IV кварталу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В первом квартале 2023 года группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" ) увеличила производство стали на 8,1% к IV кварталу, до 3,058 млн тонн за счет роста спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба компании.

Продажи металлопродукции группы составили 2,76 млн тонн, повысившись на 2,8% на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 года. Продажи премиальной продукции остались на уровне предыдущего квартала, составив 1,173 млн тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5% (43,8% кварталом ранее).

Во втором квартале ММК ожидает сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке. Спрос будет поддержан сезонным повышением строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности.

В текущем квартале компания завершит капитальный ремонт доменной печи, что "благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса", говорится в пресс-релизе ММК. Дополнительный положительный эффект окажет запуск в конце марта литейно-прокатного модуля на турецком активе, а также максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию.

Основные показатели ММК за I квартал 2023 года, тысячи тонн:

Наименование I квартал IV квартал динамика I квартал 2022г динамика
производство
Сталь 3 058 2 828 8,1% 3 170 - 3,5%
Стальной сегмент Россия 3 057 2 750 11,2% 2 852 7,2%
Стальной сегмент Турция 1 79 - 318 -
Чугун 2 345 2 429 - 3,4% 2 247 4,4%
Угольный концентрат 857 870 - 1,4% 842 1,8%
ЖРС 477 554 - 13,9% 485 - 1,6%
продажи группы ММК
Товарная продукция 2 760 2 684 2,8% 2 884 - 4,3%
Сортовой прокат 274 264 3,6% 277 - 1,3%
Листовой г/к прокат 1 314 1 243 5,7% 1 247 5,3%
Премиальная продукция 1 173 1 176 - 0,3% 1 349 - 13,1%
Доля премиальной продукции 42,5% 43,8% -1,3 п.п. 46,8% - 4,3 п.п.

ММК Турция
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