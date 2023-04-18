Группа ММК в I квартале увеличила выплавку стали на 8,1% к IV кварталу

Продажи металлопродукции группы составили 2,76 млн тонн, повысившись на 2,8% на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 года. Продажи премиальной продукции остались на уровне предыдущего квартала, составив 1,173 млн тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5% (43,8% кварталом ранее).

Во втором квартале ММК ожидает сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке. Спрос будет поддержан сезонным повышением строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности.

В текущем квартале компания завершит капитальный ремонт доменной печи, что "благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса", говорится в пресс-релизе ММК. Дополнительный положительный эффект окажет запуск в конце марта литейно-прокатного модуля на турецком активе, а также максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию.

Основные показатели ММК за I квартал 2023 года, тысячи тонн: