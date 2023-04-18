Группа ММК в I квартале увеличила выплавку стали на 8,1% к IV кварталу
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В первом квартале 2023 года группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" ) увеличила производство стали на 8,1% к IV кварталу, до 3,058 млн тонн за счет роста спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба компании.
Продажи металлопродукции группы составили 2,76 млн тонн, повысившись на 2,8% на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 года. Продажи премиальной продукции остались на уровне предыдущего квартала, составив 1,173 млн тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5% (43,8% кварталом ранее).
Во втором квартале ММК ожидает сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке. Спрос будет поддержан сезонным повышением строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности.
В текущем квартале компания завершит капитальный ремонт доменной печи, что "благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса", говорится в пресс-релизе ММК. Дополнительный положительный эффект окажет запуск в конце марта литейно-прокатного модуля на турецком активе, а также максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию.
Основные показатели ММК за I квартал 2023 года, тысячи тонн:
|Наименование
|I квартал
|IV квартал
|динамика
|I квартал 2022г
|динамика
|производство
|Сталь
|3 058
|2 828
|8,1%
|3 170
|- 3,5%
|Стальной сегмент Россия
|3 057
|2 750
|11,2%
|2 852
|7,2%
|Стальной сегмент Турция
|1
|79
|-
|318
|-
|Чугун
|2 345
|2 429
|- 3,4%
|2 247
|4,4%
|Угольный концентрат
|857
|870
|- 1,4%
|842
|1,8%
|ЖРС
|477
|554
|- 13,9%
|485
|- 1,6%
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 760
|2 684
|2,8%
|2 884
|- 4,3%
|Сортовой прокат
|274
|264
|3,6%
|277
|- 1,3%
|Листовой г/к прокат
|1 314
|1 243
|5,7%
|1 247
|5,3%
|Премиальная продукция
|1 173
|1 176
|- 0,3%
|1 349
|- 13,1%
|Доля премиальной продукции
|42,5%
|43,8%
|-1,3 п.п.
|46,8%
|- 4,3 п.п.