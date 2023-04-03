Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в "Сахалинской энергии"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия".

""НОВАТЭК" подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия", - сообщил "Интерфаксу" представитель "НОВАТЭКа".

"Исходим из необходимости бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и максимального соблюдения интересов всех заинтересованных сторон", - подчеркнул при этом собеседник "Интерфакса".

Как сообщалось, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компании группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы проекта должны были подтвердить участие в новом юрлице: японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Доля в 27,5% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" оценена в 94,8 млрд рублей.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.

НОВАТЭК Сахалинская энергия Сахалин-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent может подорожать к лету до $100 на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+. Обзор

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

Суд снял арест с недвижимости и оборудования VW в рамках иска "ГАЗа" на 15,6 млрд руб.

Доллар поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });