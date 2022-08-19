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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Российский оператор проекта "Сахалин-2" объявил о начале работы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Новый оператор СРП-проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия" - в пятницу "начал активную работу", сообщила сама компания.

Был обеспечен перевод в новую структуру прав и обязанностей, а также персонала компании Sakhalin Energy с сохранением действующих условий социального обеспечения и вознаграждения. Сайт оператора проекта сменил название с Sakhalin Energy на "Сахалинская Энергия".

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что на ООО "Сахалинская Энергия" была переведена лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.

"В рамках инфраструктуры проекта "Сахалин-2" поддерживается стабильная добыча нефти и газа. Производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 год", - говорится в пресс-релизе.

Компания также зверила, что у нее достаточно денег для выполнения всех обязательств "перед персоналом, российской стороной и подрядными организациями в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Виюне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО.

В соответствии с указом, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

В конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Сахалинская энергия Сахалин-2 Sakhalin Energy Газпром Shell Mitsui Mitsubishi
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