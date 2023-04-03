Brent может подорожать к лету до $100 на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+. Обзор

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цена Brent резко увеличилась в понедельник на фоне заявлений ряда стран ОПЕК+ накануне о добровольном сокращении добычи нефти с мая. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", допускают, что котировки уже к лету могут вырасти до $100 за баррель и продержаться на таком уровне до конца года.

Суммарный объем "добровольного сокращения" добычи нефти девятью странами ОПЕК+ с мая составит 1,66 млн б/с. Рынок ответил ожидаемо: к вечеру 3 апреля июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли до $84,9 за баррель, что на $5,01 (6,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Комментируя причины добровольного снижения, страны приводят слова "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти, а также для достижения баланса между спросом и предложением", для "стабильности рынка", отмечая, что решение принято "по согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".

По мнению аналитиков Rystad Energy, добровольное сокращение добычи рядом стран еще больше сузит рынок нефти, что может поднять цены выше $100/барр. к июню и удерживать их на таком уровне до конца года. Летом рост цен может достигнуть и $110/барр.

Старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин отмечает, что цена Brent на таком уровне действительно вероятна на протяжение всей второй половины года, но для этого должны сложиться ряд факторов. "Первый - рост спроса на нефть в Китае и других развитых экономиках. Фактор КНР очень важен, поскольку страна обеспечивает почти половину прироста спроса 2023 года. Второй - риск переноса проблем в банковском секторе западных стран в реальную экономику. Третье - координация добычи нефти в рамках ОПЕК+. Четвертый - решения властей о высвобождении нефти из стратегических резервов, что может оказать давление на котировки", - сказал он.

SberCIB Investment Research Геннадий Суханов прогнозирует более широкий диапазон цен на Brent - $80-95 за баррель. "С сокращением добычи ОПЕК+ рынок нефти выглядит более сбалансированным в середине года, даже дефицитным. Поэтому мы считаем, что цены останутся на уровне выше $80 за баррель, если мировая экономика не скатится в рецессию", - подчеркивает старший аналитик группы Геннадий Суханов.

Он также подчеркнул, что помимо факторов со стороны спроса, влияющих на цену Brent, не стоит забывать и о факторах со стороны предложения таких, как аварии на добывающих, транспортных мощностях, обострение ситуации на Ближнем Востоке и других.

По оценке аналитиков ПСБ, в апреле котировки Brent подойдут к $90/барр. При этом они подчеркивают, что вслед за этим увеличится цена и на российский Urals - примерно до $60/барр.

Эксперты "ВТБ Мои инвестиции" также допускают рост цен, но в мае: на Brent до $100 за баррель, на Urals в западных портах - до $60 за баррель. По их мнению, это может значительно улучшить финансовое положение российских компаний энергетического сектора. Аналитики "Ренессанс капитала" согласны с благоприятным характером последних новостей для российских нефтедобывающих компаний и считают, что наибольшую выгоду смогут получить "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", а также "НОВАТЭК", поскольку цены на СПГ привязаны к нефти. Аналитики Газпромбанка считают, что "лучше всех воспользуется ситуацией "Роснефть", которая поставляет наибольший объем нефти и нефтепродуктов в Азию и имеет доступ к ВСТО".

В свою очередь, аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит заявил, что пока не видит причин корректировать прогноз. В настоящее время, БКС оценивает стоимости Brent во втором квартале в $79/барр., в четвертом - $84/барр., в среднем в 2023 году - $80/барр.

"Есть несколько серьезных факторов, которые могут компенсировать это снижение производства, особенно серьезное замедление мировой экономики из-за банковского кризиса в США и Европе. Рост цен пока не критичен. Brent вернулась к $84/барр., где она была всего четыре недели назад. Она торгуется в диапазоне $77-87/барр. с ноября, за исключением последних 2,5 недель. Мы не должны слишком остро реагировать на поведение цен на рынках в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу", - подчеркнул Смит.