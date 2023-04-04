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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Brent подорожала до $85,32 за баррель после максимального за год скачка накануне

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

К 8:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,46%), до $85,32 баррель. В понедельник Brent подорожала на $5,04 (6,3%), до $84,93 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,38 (0,47%), до $80,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $4,75 (6,3%), до $80,42 за баррель.

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель.

Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.

Brent WTI Саудовская Аравия ОПЕК Goldman Sachs Rystad Energy
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