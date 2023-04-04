Инвесторы изучают постройку шести ледоколов Icebreaker 8-9 для устья Енисея и Обской губы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Инвесторы изучают строительство шести ледоколов класса Icebreaker 8-9 для работы в устье реки Енисей и Обской губе. Об этом сообщается в статье вице-премьер Александра Новака, посвященной развитию Северного морского пути (СМП), подготовленной для апрельского номера журнала "Энергетическая политика".

Вице-премьер отмечает, что наличие современного ледокольного флота – основа успешного развития СМП. По поручению президента России ведется работа по созданию линейки самых мощных ледоколов в мире, что обеспечит круглогодичную навигацию на маршруте. Налажено серийное производство новых атомных ледоколов проекта "22220". В рамках этого проекта три ледокола уже введены в эксплуатацию, четыре – находятся на стадии строительства.

"Прорабатывается возможность строительства за счет средств инвесторов шести дополнительных ледоколов класса Icebreaker 8-9 для работы вблизи портов и терминалов Западной части СМП в устье реки Енисей и в Обской губе. Это позволит высвободить более мощные автономные атомные ледоколы для работы в Восточном секторе СМП. Строительство первых четырех дополнительных ледоколов планируется до 2030 г.", - говорится в статье.

В результате к 2030 году атомный ледокольный флот госкорпорации "Росатом" будет включать девять современных атомных ледоколов, при этом общая группировка арктического ледокольного флота к 2030 году в акватории Северного морского пути должна составить не менее 13 единиц.

Одновременно ведется работа над расширением арктического грузового флота. В настоящий момент в эксплуатации находятся 45 грузовых судов высокого арктического класса. С учетом инвестиционных планов грузоотправителей к 2030 году количество судов высокого арктического класса должно увеличиться до 132 судов.

Особое внимание уделяется безопасности мореплавания. Для этих целей предусматривается строительство 46 судов аварийно-спасательного флота, многофункционального морского спасательного судна Arc5, вертолетов МЧС в арктическом исполнении, а также строительство баз аварийно-спасательного флота в портах СМП.