Власти РФ выделят 118 млрд рублей на два новых серийных атомных ледокола

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Росатому" удалось добиться дополнительного финансирования развития инфраструктуры Севморпути, премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 2030 года выделить из бюджета 118 млрд руб. на строительство еще двух атомных ледоколов, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на список поручений от 15 апреля.

"В частности, Минфин должен "обеспечить выделение" дополнительно 118 млрд руб. в 2023-2030 годах на строительство еще двух атомных ледоколов ЛК-60. Предполагается, что они будут готовы к 2028 и 2029 годам", - сообщает издание.

"Росатом" добивался финансирования новых ледоколов несколько лет, но сталкивался с серьезным сопротивлением Минфина. Теперь же премьер-министр поручил выделить и 25 млрд руб. на строительство судна атомно-технологического обслуживания, которое планируется построить к 2028 году для обслуживания новых ледоколов, в частности, для перегрузки ядерного топлива, пишет газета.

По данным издания, "Росатом" также получит функции по организации судоходства на СМП, которые ранее были у Минтранса. Правительство решило перераспределить полномочия после того, как осенью 2021 года в акватории СМП застряли более двух десятков судов.

Кроме того, "Росатом", Минфин, Минэкономики и Минтранс также должны направить 6,7 млрд руб. на строительство объектов федеральной собственности в портах Таймыра "Бухта Север" (для вывоза нефти с проекта "Восток Ойл" "Роснефти") и "Северная звезда" (для вывоза угля с Сырадасайского месторождения группы AEON Романа Троценко). Речь идет о строительстве причальной стенки, дноуглублении и ледозащитных сооружениях. Ранее эти средства предназначались для строительства гидрографического судна ледового класса Arc7, но для него не удалось найти верфь. Исходно планировалось построить три гидрографических судна, теперь планы будут скорректированы.

В "Росатоме" и Минфине "Коммерсанту" подтвердили проработку поручений.

Как сообщалось, "Росатом" планировал расширить линейку атомных ледоколов проекта 22220 двумя новыми судами (5-м и 6-м серийными ледоколами). Госкорпорация ранее оценивала строительство двух новых атомных ледоколов проекта 22220 в 120 млрд руб.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" (входит в состав ОСК) в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Контракт на строительство первого и второго серийных универсальных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Ледокол "Сибирь" был построен и вошел в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года. Второй серийный атомный ледокол "Урал" планируется сдать в ноябре 2022 года.

В настоящее время на "Балтзаводе" также заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.