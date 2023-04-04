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Аналитики не верят в способность нефтяников США быстро нарастить добычу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американские компании, добывающие нефть на сланцевых месторождениях, вряд ли смогут быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать объявленное накануне сокращение поставок топлива со стороны ОПЕК+, приводит Bloomberg мнения аналитиков.

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С одной стороны, руководство компаний не собирается отказываться от приоритета дивидендных выплат и выкупа акций над расходами на бурение новых скважин, отмечает агентство. С другой, фирмы испытывают нехватку новых перспективных мест для добычи, а также квалифицированных кадров и оборудования.

Объемы нефтедобычи в Штатах сейчас растут вдвое медленнее, чем до пандемии коронавируса, и все еще полностью не восстановились до доковидного уровня. Ведущие аналитики прогнозируют, что добыча на Пермском бассейне в США увеличится в текущем году примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как дополнительное добровольное снижение добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

"ОПЕК и сланцевый сегмент сейчас играют в одной команде, и обе стороны придерживаются дисциплинированного подхода к поставкам, - написал фондовый управляющий в Aptus Capital Advisors Джозеф Сикора. - Это обеспечивает долгосрочную поддержку ценам на нефть".

Такая ситуация резко контрастирует с тем, что происходило в последнее десятилетие, когда американские компании активно наращивали добычу, используя для этого дешевые кредиты и новые технологии, отмечает Bloomberg. Однако такая стратегия не оправдалась, поскольку во время пандемии цены на нефть рухнули, и многие небольшие добывающие фирмы разорились. С тех пор руководители пообещали не стремиться к увеличению производства любыми способами и остались верны своему обещанию даже в прошлом году, когда цены превысили $100 за баррель. Это помогло им получить рекордные прибыли по итогам 2022 года.

"В последние шесть месяцев нефть поднималась до $120 за баррель и падала до $64 за баррель, так что мне кажется, что нам нужен более продолжительный период сильной динамики прежде, чем компании внесут существенные коррективы в свои бюджеты, - сказал вице-президент S&P Global Рауль ЛеБлан. - Пока мне не кажется, что инвесторы готовы одобрить увеличение добычи".

США ОПЕК Пермский бассейн S&P Global Aptus Capital Advisors
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