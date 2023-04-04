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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Аналитики Citi посчитали маловероятным повышение цены нефти до $100 за баррель

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Неопределенность вокруг поставок нефти должна быть гораздо существеннее, чтобы ее стоимость могла достичь $100 за баррель. Об этом заявил агентству Bloomberg руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Inc. Эд Морс.

"Сценарий, при котором нефть будет стоить $100 за баррель, есть, - отметил Морс. - Но пока я считаю его маловероятным". По его словам, для реализации такого сценария сокращение предложения должно быть намного масштабнее.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, передает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года -– до $100 с $95 за баррель.

Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 по Москве составляет $85,39 за баррель, что на $0,46 (0,5%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Citi
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