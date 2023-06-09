Полномочия и.о. главы "ВСМПО-Ависмы" продлены до конца года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полномочия Николая Мельникова, с начала апреля исполняющего обязанности гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", продлены до конца 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Дмитрий Осипов, который возглавлял корпорацию с начала 2021 года, в апреле этого года досрочно покинул этот пост. Исполняющим обязанности гендиректора на срок до 4 июня был назначен Мельников.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. По данным сайта "ВСМПО-Ависмы", основной акционер компании - заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежат госкорпорации "Ростех".