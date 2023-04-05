ВТБ в рамках рыночной допэмиссии может привлечь в капитал 50-120 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует разместить допэмиссию акций по открытой подписке до конца второго квартала и привлечь в капитал 50-120 млрд рублей, якорного инвестора не раскрывает.

Банк в марте зарегистрировал допэмиссию номинальным объемом 93 млрд рублей.

"Допэмиссия будет происходить по рыночной стоимости, поэтому умножать на одну копейку номинала обыкновенной акции нельзя, нужно умножать на текущий рынок или какой-то усредненный в прошлом рынок. (...) Мы ожидаем регистрацию второй допэмиссии в конце мая - в самом начале июня. То есть она закончится внутри второго квартала", - заявил журналистам зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Эмиссия открытая, прийти могут все желающие – как существующие инвесторы, так и новые инвесторы. Мы ограничены этим переделом, больше мы разместить не сможем, можем разместить меньше. (...) По сути, диапазон возможного – 50-120 млрд рублей, может быть, 125 млрд рублей, если привлечем дополнительных инвесторов. Но это явно будут десятки миллиардов рублей в рамках этой допэмиссии", - сказал топ-менеджер.

Он не раскрыл, кто будет якорным инвестором в рамках размещения, указав лишь, что зарубежных инвесторов банк не ожидает.

"Я, предвосхищая вопросы, не буду создавать дополнительную прозрачность, кто тот акционер будущий, якорный акционер, который будет покупать значимую часть этой допэмиссии. Предлагаю потерпеть и дождаться регистрации. Наши интересы говорят о том, что преждевременная прозрачность с учетом нашего санкционного статуса является недостатком. Я не смогу ответить на вопрос, это инвестор А, или инвестор Б, или инвестор С, или группа инвесторов Д", - указал Пьянов.

По данным источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень"). Еще один источник указывал, что всю допэмиссию выкупит группа пенсионных фондов, не уточняя названия. А источник, близкий к руководству ЦБ, указал, что, по сути, весь объем идет "одному покупателю", писал Frank Media.

ВТБ в марте завершил "государственную" докапитализацию на сумму 149 млрд рублей. В рамках размещения дополнительных акций он конвертировал выданный ранее суборд из средств ФНБ и получил в капитал акции принадлежавшего ранее Росимуществу Российского национального коммерческого банка (РНКБ). По словам Пьянова, в результате допэмиссии доля Российской Федерации в капитале ВТБ выросла с 60,9% до 76,4%.