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Объем заблокированных активов группы ВТБ по РСБУ составил 685 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем заблокированных активов ВТБ и банка "Открытие" по РСБУ составляет 685 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас есть вот эта специальная РСБУшная форма по заблокированным активам. Там с учетом "Открытия" заявлено 685 млрд рублей заблокированных активов", - сказал Пьянов, отметив, что эту оценку можно считать групповой.

Он добавил, что по МСФО уже созданы резервы по этим активам, по РСБУ в рамках предоставленной Центральным банком "рассрочки" это можно делать постепенно. "С точки зрения потенциального капитала по РСБУ будет зарезервировано по одной десятой (от заблокированных активов - ИФ) начиная с первого квартала 2024 года", - пояснил зампред правления ВТБ.

У ВТБ также есть заблокированные обязательства на 180 млрд рублей.

Банк просит власти упростить неттинг замороженных активов, сняв законодательные ограничения.

"Эти заблокированные активы и заблокированные обязательства имеют разных контрагентов, они не совпадают по контрагентам. Строго говоря, юридического неттинга между ними невозможно по этим причинам. И даже если бы совпадали зарубежные контрагенты, это был бы неттинг с санкционным юрлицом, никто бы не сделал", - пояснил Пьянов.

По расчетам ВТБ, снятие ряда законодательных ограничений для взаимозачета заблокированных активов и обязательств позволило бы сократить активы на сумму от 150 млрд до 180 млрд рублей (этот объем мог бы быть переведен на специальное юрлицо). "По сути, мы боремся вот за этот дополнительный объем уменьшения наших потерь от заблокированных активов", - заявил зампред.

Летом 2022 года вступил в силу закон, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2023 года.

ВТБ Дмитрий Пьянов Открытие
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