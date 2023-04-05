ВТБ в 2023 году планирует прибыль по МСФО выше рекордных 327 млрд руб. в 2021 году

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ после убытков в 2022 году планирует в 2023 году вернуться к прибыльности и превысить рекорд 2021 года, когда банк заработал 327 млрд рублей по МСФО, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

Первые месяцы 2023 года для банка стали прибыльными. В январе-феврале он заработал 91,7 млрд рублей. В целом за первый квартал банк планирует получить порядка 140 млрд рублей чистой прибыли, из которых 31 млрд рублей - эффект от консолидации РНКБ и чуть больше 50 млрд рублей - положительная переоценка открытой валютной позиции на фоне ослабления рубля.

"Отличие 2022 года от, допустим, 2009 года моими глазами: нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы "кашляли" от перенесенных в будущее эффектов кризиса - и в 2010 году, и в 2011 году", - заявил Пьянов, отметив, что ставит цель иметь более резкую траекторию восстановления прибыльности.

"Нам очень важно демонстрировать важный тезис о том, что все плохое в 2022 году оставлено, стресс пройден, слезы пролиты, соответственно, вот эта траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ уже в новом составе - с консолидацией "Открытия" и РНКБ - имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордного результата", - сказал Пьянов.

"Мы будем таргетировать, что мы побьем по прибыли групповой рекорд по МСФО 2021 года, то есть покажем прибыль более 327 млрд рублей, то есть это будет новый рекорд с учетом результата первого квартала по групповой прибыли без всяких регуляторных послаблений в 2023 году", - добавил он.

По словам Пьянова, вклад группы "Открытие" в прибыль ВТБ в этом году оценивается в 50 млрд рублей.

Прогнозы по кредитам и клиентским средствам

ВТБ прогнозирует в 2023 году прирост кредитования и средств клиентов на 12%, заявил Пьянов.

В прошлом году группа увеличила активы по МСФО на 17,1%, до 24,4 трлн рублей.

"Нужно учитывать, что внутри этого прироста "сидит" "Открытие", но это наш способ усиления розничной и корпоративной франшизы. (...) По сути, "Открытие" добавило нам 4 трлн рублей активов", - указал Пьянов.

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов по итогам прошлого года составил 17,4 трлн рублей, увеличившись на 18,1%, или на 4% без учета консолидации "Открытия". По итогам первых двух месяцев 2023 года кредитный портфель вырос еще на 0,7%.

Совокупные средства клиентов группы выросли в прошлом году на 22,2% - до 18,5 трлн рублей, или на 6% без учета консолидации "Открытия". На конец февраля 2023 года средства клиентов увеличились на 1,1%, до 18,8 трлн рублей.

При этом рост средств юрлиц в 2022 году составил 27,1%, по итогам января-февраля 2023 года - 1,6% (11,3 трлн рублей на конец февраля этого года). Объем средств физлиц увеличился на 15,5% и на 0,4% соответственно, достигнув 7,4 трлн рублей на 28 февраля.