В ЦБ заявили, что снятие наличной валюты будет ограничено, пока она не начнет поступать в РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на снятие наличной валюты в РФ не могут быть сняты из-за того, что она не поступает в страну, сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких (на ввоз наличной валюты - ИФ). Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей", - заявил Тулин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Китайские юани налом достать... Их нет и не будет, и долларов не будет наличных", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ ранее продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах (на выдачу других валют ограничений нет). Юрлица - нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут (по другим валютам ограничений нет).