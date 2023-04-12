Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Меры валютного контроля должны защищать от геополитического давления и при этом не мешать внешнеэкономической деятельности, полностью убрать их нельзя, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

"На наш взгляд, валютный контроль должен защищать от санкционного давления, но одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся", - сказала Набиуллина.

ЦБ начал смягчать часть мер валютного контроля, но полностью их снять пока невозможно.

"Антикризисные меры - это мощное лекарство, как у мощного лекарства, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справляться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное. И ровно так мы действовали: меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация несколько успокоилась. Полностью убрать их невозможно", - отметила глава ЦБ.

Многие депутаты интересовались, не беспокоит ли Банк России ситуация с оттоком капитала в результате смягчения этих мер, заявила Набиуллина.

"Если посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Это все-таки заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, в том числе для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций, потому что оплачивать импорт с российских счетов - есть сложности с международными расчетами. Значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого стране импорта", - подчеркнула глава ЦБ.