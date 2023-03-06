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ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - отмечается в сообщении.

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Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На выдачу других валют ограничений нет.

Юрлица - нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут. По другим валютам ограничений нет.

ЦБ РФ
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