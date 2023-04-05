Бернар Арно стал первым из неамериканцев, чье состояние превысило $200 млрд

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Состояние француза Бернара Арно, контролирующего производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, впервые превысило $200 млрд, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

4 апреля состояние Арно достигло $201,1 млрд. Прежде лишь Илону Маску и Джеффу Безосу удавалось преодолеть отметку $200 млрд, которые теперь уступают Арно и занимают в списке богатейших людей мира второе и третье места соответственно.

Арно впервые сместил Маска с вершины рейтинга в декабре 2022 года. С начала этого года состояние француза увеличилось на $39 млрд в условиях устойчивого спроса на товары премиум-класса, отмечает Bloomberg.

Котировки акций LVMH в среду обновили исторический максимум. С начала года рыночная капитализация компании увеличилась на четверть, почти до 423 млрд евро. В прошлом году ее продажи достигли рекордных 79,2 млрд евро.