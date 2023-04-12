Выручка LVMH в I квартале выросла на 17%, сильнее прогнозов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в первом квартале на 17% относительно того же периода прошлого года благодаря отмене санитарных ограничений в Китае и росту пассажирских авиаперевозок, поддержавшему продажи в магазинах беспошлинной торговли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте поднялась до 21,04 млрд евро против 18 млрд евро годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка компании составит 20,02 млрд евро.

Сильнее всего выросла выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) - на 30%, до 3,96 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи увеличились на 18%, до 10,73 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков выросла слабее других категорий товаров - на 3%, до 1,69 млрд евро.

Объем продаж парфюмерии и косметики повысился на 11% - до 2,12 млрд евро. Продажи часов и украшений также поднялись на 11%, составив 2,59 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).