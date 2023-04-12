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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Выручка LVMH в I квартале выросла на 17%, сильнее прогнозов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в первом квартале на 17% относительно того же периода прошлого года благодаря отмене санитарных ограничений в Китае и росту пассажирских авиаперевозок, поддержавшему продажи в магазинах беспошлинной торговли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте поднялась до 21,04 млрд евро против 18 млрд евро годом ранее.

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Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка компании составит 20,02 млрд евро.

Сильнее всего выросла выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) - на 30%, до 3,96 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи увеличились на 18%, до 10,73 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков выросла слабее других категорий товаров - на 3%, до 1,69 млрд евро.

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Объем продаж парфюмерии и косметики повысился на 11% - до 2,12 млрд евро. Продажи часов и украшений также поднялись на 11%, составив 2,59 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

LVMH
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