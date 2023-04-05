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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ хочет обязать крупных экспортеров предоставлять больше информации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Банк России хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки.

"Мы сейчас готовим законодательство, нами вместе, с вами, я надеюсь, будут подготовлены предложения - больше информации собирать с компаний, чтобы нам с точки зрения финансовой стабильности лучше контролировать потоки", - сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЦБ стал получать информацию от компаний-экспортеров об их валютной выручке, валютных активах и обязательствах в связи с изменением закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", напомнила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Этот закон работает, крупные компании-экспортеры направляют нам информацию, чтобы мы понимали, какая у них ситуация - валютная выручка, активы и обязательства в валюте. Сейчас, с учетом того, что у нас был ряд послаблений в прошлом году (у нас отменено требование обязательной репатриации валютной выручки), нам нужно понимать лучше, какая ситуация, как компании возвращают выручку, как накапливаются иностранные активы, поэтому мы хотим иметь больше информации", - сообщила Данилова.

Банк России Ксения Юдаева Елизавета Данилова
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